Подмосковный нарколог Холдин развеял миф о «лёгких» и «тяжёлых» наркотиках

26 июня 2026, 20:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Не стоить верить мифам о том, что бывает некое разделение наркотиков на опасные и менее опасные. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.





В медицине классификация психоактивных веществ строится не на «тяжести», а на объективных критериях: силе воздействия на центральную нервную систему, скорости формирования зависимости и масштабе разрушения организма.

«Популярное деление на «лёгкие» и «тяжёлые» наркотики – опасный миф, который создаёт у людей ложное чувство безопасности. Абсолютно все психоактивные соединения – яды, которые системно разрушают организм и необратимо меняют работу головного мозга. Психическая и физическая зависимость развивается от любого вида наркотиков. Даже вещества, которые в обществе ошибочно считают безобидными, наносят колоссальный вред. Они вызывают тяжёлую депрессию, панические атаки, нарушают работу внутренних органов и даже могут спровоцировать развитие серьёзных психических расстройств», – подчеркнул Холдин.