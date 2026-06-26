Подмосковный нарколог Холдин развеял миф о «лёгких» и «тяжёлых» наркотиках
Не стоить верить мифам о том, что бывает некое разделение наркотиков на опасные и менее опасные. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.
В медицине классификация психоактивных веществ строится не на «тяжести», а на объективных критериях: силе воздействия на центральную нервную систему, скорости формирования зависимости и масштабе разрушения организма.
«Популярное деление на «лёгкие» и «тяжёлые» наркотики – опасный миф, который создаёт у людей ложное чувство безопасности. Абсолютно все психоактивные соединения – яды, которые системно разрушают организм и необратимо меняют работу головного мозга. Психическая и физическая зависимость развивается от любого вида наркотиков. Даже вещества, которые в обществе ошибочно считают безобидными, наносят колоссальный вред. Они вызывают тяжёлую депрессию, панические атаки, нарушают работу внутренних органов и даже могут спровоцировать развитие серьёзных психических расстройств», – подчеркнул Холдин.
По словам специалиста, в психоактивных веществах может содержаться смертельная концентрация синтетических примесей. Поэтому важно понять, что любой наркотик – яд, который может привести к смерти, а деление на «лёгкие» и «тяжёлые» – лишь создание иллюзии безопасности.
Как напомнили в пресс-службе Минздрава Московской области, в России сейчас проходит Неделя профилактики употребления наркотических средств.