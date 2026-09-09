Гастроэнтеролог предупредил о рисках частых очистительных клизм
Гастроэнтеролог Александр Приказчиков призвал не увлекаться «оздоровительными» клизмами. По словам врача, подобные процедуры способны нарушить кишечную микрофлору и вызвать ряд серьезных осложнений. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист отметил, что регулярное очищение кишечника иногда приводит к повреждениям в аноректальной зоне, сбоям электролитного баланса и развитию свища прямой кишки. При таком состоянии формируется патологический канал между прямой кишкой и кожей возле анального отверстия.
В качестве исторического примера врач упомянул французского короля Людовика XIV. Монарх прибегал к клизмам, стремясь избавиться от «испорченных внутренних соков», которым в те времена приписывали происхождение многих болезней. По словам Приказчикова, чрезмерная практика подобных процедур обернулась у правителя серьезными проблемами со здоровьем.
Для здоровья кишечника важно питаться регулярно и разнообразно. Старайтесь ежедневно есть овощи, фрукты, цельнозерновые крупы и другие продукты, богатые клетчаткой: овсянку, гречку, бурый рис, цельнозерновой хлеб, бобовые. Клетчатку лучше увеличивать постепенно, особенно если раньше в рационе ее было мало, и обязательно пить достаточно воды — обычно около 1,5–2 литров в день при отсутствии медицинских ограничений.
Полезно включать в питание натуральный йогурт, кефир, простоквашу или квашеные овощи, если они хорошо переносятся. Источниками полезных жиров могут быть рыба, орехи, семена, авокадо и растительные масла. Важно также получать достаточно белка из рыбы, яиц, птицы, творога, бобовых и нежирного мяса.
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