Гастроэнтеролог предупредил о рисках частых очистительных клизм

09 сентября 2026, 10:05

Гастроэнтеролог Приказчиков предупредил о проблемах с микрофлорой кишечника

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков призвал не увлекаться «оздоровительными» клизмами. По словам врача, подобные процедуры способны нарушить кишечную микрофлору и вызвать ряд серьезных осложнений. Об этом сообщает РИА Новости.