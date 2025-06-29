В подмосковном питомнике рассказали, как готовят краснокнижных балобанов к дикой природе
Директор питомника Сарычев: перед отправкой балобанов в Сибирь у них берут анализы
Когда после вылупления птенцов краснокнижных соколов-балобанов проходит 25-30 лет, их подсаживают в гнёзда других птиц этого вида. Таким образом у них начинается адаптация к дикой природе.
Об этом «Радио 1» рассказал основатель и директор питомника редких видов птиц «Витасфера» в Раменском Евгений Сарычев. Он отметил, что перед отправкой в Южную Сибирь (место обитания этих пернатых) у птенцов берут анализы на все заболевания. Если всё в порядке, «подопечных» питомника отпускают на волю.
«После вылупления птенцов выкармливают люди 3—5 дней, затем их возвращают родителям. Родители кормят своих птенцов тем, что можно найти в дикой природе. <…> Далее, по достижению возраста 25—30 дней птенцы начинают свою подготовку к отправке в Южную Сибирь, где они подсаживаются в гнёзда диких уже приёмных родителей. Для того чтобы эти птенцы были полностью готовы для высадки, необходимо провести проверку их здоровья, то есть сдаются анализы. Если все анализы оказались хорошими, птенцов выпускают в естественную среду обитания. Кроме того, необходимо оформить целый ряд документов Министерства природных ресурсов, которые позволяют это сделать. Без них высадка в природные гнёзда запрещена», — рассказал Сарычев.Он добавил, что приёмные родители учат охотничьим навыкам птенцов из питомника, когда происходит первый слёт – это примерно с сорокового дня жизни и в течение месяца.
Евгений Сарычев отметил, что точные места, куда подсаживают птенцов в гнёзда, не разглашаются орнитологами из-за браконьеров. Соколов отлавливают для охоты, а также для участия в гонках.
«Балобан является охотничьей птицей, поэтому её ловят для охоты, которая особенно популярна в странах Персидского залива. Кроме того, в арабских странах набирает популярность такой вид спорта, как гонки соколов на скорость, на время», — пояснил Сарычев.Орнитологи следят за дальнейшей судьбой «приёмных детей». В этом им помогают специальные передатчики, которые вешаются на птенцов, и орнитологические кольца. Последние хорошо видно издалека, что позволяет наблюдать за птицами с помощью биноклей, подзорных труб, оптических приборов. Также устанавливаются фотоловушки, которые фотографируют балобанов в определённых местах.