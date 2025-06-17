Подмосковный дуб стал претендентом на звание главного дерева страны

17 июня 2025, 10:58

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двухсотлетний черешчатый дуб, растущий на территории усадьбы Суханово в Ленинском городском округе, участвует в конкурсе на звание главного дерева страны по версии программы «Деревья — памятники живой природы». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.





Главное дерево будет выбрано по итогам народного онлайн-голосования. Глава Минэкологии области Виталий Мосин пригласил жителей региона поддержать «земляка».





«Это уникальное дерево в три обхвата – свидетель многих исторических событий. Усадьба Суханово — имение князей Волконских, памятник архитектуры русского классицизма конца XVIII–XIX веков. Кроме исторического, эти места имеют еще и важное экологическое значение: в местных лесах обитают краснокнижные птицы: средний пёстрый дятел и чёрный коршун. Я призываю жителей Московской области проголосовать за наш уникальный дуб», — сказал Виталий Мосин.