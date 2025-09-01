Достижения.рф

В Роскомнадзоре выпустили инструкцию по регистрации популярных блогов

Блоги, на которые подписаны 10 тысяч пользователей и более, необходимо регистрировать в Роскомнадзоре. Это правило действует с 1 ноября 2024 года. Для блогеров составлена подробная инструкция по процедуре регистрации, сообщает пресс-служба ведомства.



Популярный блогер обязан предоставлять в Роскомнадзор сведения, которые позволяют идентифицировать его как личность. При этом блог можно зарегистрировать как на юридическое, так и на физическое лицо.

«Регистрации подлежат блоги и каналы на таких ресурсах, как «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Дзен», «Пикабу», TikTok, Rutube, YouTube, Pinterest, LiveJournal, Twitch, Likee, Discord и Yappy», — говорится в сообщении.
Регистрация блога проводится через портал «Госуслуги».

Инструкция по регистрации блога на физическое лицо
Инструкция по регистрации блога на юридическое лицо


