В Роскомнадзоре выпустили инструкцию по регистрации популярных блогов

Блоги, на которые подписаны 10 тысяч пользователей и более, необходимо регистрировать в Роскомнадзоре. Это правило действует с 1 ноября 2024 года. Для блогеров составлена подробная инструкция по процедуре регистрации, сообщает пресс-служба ведомства.





Популярный блогер обязан предоставлять в Роскомнадзор сведения, которые позволяют идентифицировать его как личность. При этом блог можно зарегистрировать как на юридическое, так и на физическое лицо.





«Регистрации подлежат блоги и каналы на таких ресурсах, как «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Дзен», «Пикабу», TikTok, Rutube, YouTube, Pinterest, LiveJournal, Twitch, Likee, Discord и Yappy», — говорится в сообщении.

