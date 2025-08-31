Мошенники придумали новый способ обмана подростков

31 августа 2025, 10:09

Мошенники начали обманывать подростков, обещая деньги за прослушивание музыки

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Мошенники начали использовать новую схему финансовой пирамиды с участием подростков. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.