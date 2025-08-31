Достижения.рф

Мошенники придумали новый способ обмана подростков

Мошенники начали обманывать подростков, обещая деньги за прослушивание музыки
Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Мошенники начали использовать новую схему финансовой пирамиды с участием подростков. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.



Эксперт объяснила, что злоумышленники предлагают подросткам до тысячи рублей в день за прослушивание музыки. Однако перед этим необходимо внести оплату.

Когда несовершеннолетние соглашаются, они обнаруживают, что за прослушивание музыки платят мало, а основной доход мошенники получают от перепродажи доступа к «проекту» другим пользователям. По словам Храпуновой, формат работы проекта — это обычная финансовая пирамида.

Она подчеркнула, что необходимо разъяснить детям, что быстрого и легкого заработка не существует, и за историями о высокой оплате за минимальный труд всегда скрывается обман.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0