День Фёклы Свекольницы 1 сентября: Как обеспечить здоровье на весь предстоящий год и избежать нищеты, народные приметы
Народный календарь, тесно переплетающий быт и веру, отводит 1 сентября особую роль. В этот день на Руси отмечали День Фёклы Свекольницы — праздник, название которого говорит само за себя: начиналась важная пора уборки целебной и всеми любимой свеклы. Своим именем день обязан святой Фёкле, одной из мучеников Газских, чью память вместе с Агапием и Тимофеем православные верующие чтят в эту дату. О том, что можно и чего нельзя было делать на Фёклу, читайте в материале «Радио 1».
История праздника
До принятия христианства славянский календарь был целиком подчинен циклам природы и земледелия. Начало сентября знаменовало собой окончание жатвы и начало сбора корнеплодов, главной из которых была свёкла.
С крещением Руси древние языческие обычаи не исчезли — Церковь мудро направила их в новое русло, придав им христианское звучание. Языческий «Свекольник» был календарно совмещен с днем памяти мучеников Газских — Фёклы, Агапия и Тимофея. Святые мученики пострадали в городе Газе (Палестина) в начале IV века, во время последней и самой жестокой волны гонений на христиан при императоре Диоклетиане.
Тимофей был чтецом в церкви и известным своим красноречием и глубокими знаниями Священного Писания. Его схватили одним из первых и подвергли жестоким пыткам, требуя отречься от Христа. Но он был непоколебим. После долгих мучений его сожгли на костре.
Агапий был исполнен любви к Богу и ближним (само его имя переводится с греческого как «любовь»). Он не скрывал своей веры и, видя страдания Тимофея, открыто объявил себя христианином. Его ждала та же участь — мученическая смерть через сожжение.
Фёкла, единственная женщина среди них, была их современницей и также глубоко верующей христианкой. Вдохновленная подвигом Тимофея и Агапия, она не побоялась обвинить правителя-язычника в несправедливости и жестокости. За свою смелость и открытое исповедание веры она была приговорена к смерти и отдана на растерзание диким зверям на арене.
Они не были родственниками, но Церковь помнит их вместе как единомышленников, проявивших одну и ту же несокрушимую веру в один исторический период и в одном месте. Их подвиг — это свидетельство о том, что сила духа и любовь к Богу сильнее страха и физической смерти.
Традиции дня
С самого утра вся семья, от мала до велика, отправлялась на огород для главного дела дня — уборки свеклы. Это был не просто труд, а настоящий обряд начала осени. Свеклу выкапывали особенно бережно, стараясь не повредить корнеплоды, ведь каждая царапина грозила порчей драгоценных зимних запасов. Хозяйки сразу же отбирали часть урожая для праздничного стола, а самую крупную и красивую свеклу несли в церковь, чтобы освятить и тем самым испросить благословение на будущие заготовки.
Главным блюдом дня становился свекольный борщ, который варили особо наваристым и красным, а также пекли лепешки и оладьи, куда подмешивали тертую свеклу, отчего они получались румяными и сладковатыми. Считалось, что обильная трапеза с дарами огорода обеспечит сытость и здоровье на весь предстоящий год.
Но работа в поле не была единственным занятием. Вечерами крестьяне занимались еще одним важным делом — заготовкой свеч. Считалось, что именно с Свекольницы день начинает стремительно убывать, а потому нужно было подготовиться к долгому периоду темноты.
Существовала и любопытная любовная примета: девушки, чтобы приворожить суженого, тайно клали стебель свеклы в карман парню, на которого заглядывались. А чтобы весь год в доме был достаток, первым в закрома опускали именно освященную свеклу, веря, что ее целебная сила и сладость передадутся и другим припасам.
Что нельзя делать 1 сентября
Центральным запретом этого дня были ссоры и брань, особенно во время работы в огороде и за столом. Считалось, что свекла, собранная в гневе и с плохими помыслами, не будет храниться, потеряет свою сладость и целебную силу. По этой же причине категорически запрещалось жаловаться на тяжесть труда или скупость земли — такие слова могли обидеть землю-кормилицу и саму святую Фёклу, лишив хозяйство ее покровительства.
Особое табу накладывалось на отказ в помощи соседям или нуждающимся. Если у кого-то урожай был бедным, помочь ему считалось богоугодным делом, гарантирующим милость и на собственное хозяйство в будущем году. Отказ же сулил нищету и неурожай.
Еще одним строгим запретом было оставлять собранную свеклу на ночь в поле. Этот корнеплод, выкопанный в особый день, нужно было немедленно убрать в закрома, иначе ночная нечистая сила или первый осенний мороз могли «испортить» его.
Также в этот день не начинали важных новых дел, не связанных напрямую со сбором урожая и домашними заготовками, так как все силы и помыслы должны были быть сосредоточены исключительно на этом ритуале, обеспечивавшем выживание семьи в долгие зимние месяцы.
Приметы
- Туман на Фёклу по земле стелется — к солнечным и теплым денькам.
- Ветер с юга на Свекольницу подует — на следующий год урожай овса большой сулит.
- На Фёклу дождь — на грядущую мокрую да холодную осень.
- Хлеб или пирог со свеклой на Фёклу удался — к скорому замужеству да жизни счастливой.
- Свёкла на Фёклу сладка да кругла — к сытой зиме и здоровью в доме.