31 августа 2025, 13:22

Фото: istockphoto/ standret

Народный календарь, тесно переплетающий быт и веру, отводит 1 сентября особую роль. В этот день на Руси отмечали День Фёклы Свекольницы — праздник, название которого говорит само за себя: начиналась важная пора уборки целебной и всеми любимой свеклы. Своим именем день обязан святой Фёкле, одной из мучеников Газских, чью память вместе с Агапием и Тимофеем православные верующие чтят в эту дату. О том, что можно и чего нельзя было делать на Фёклу, читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что нельзя делать 1 сентября Приметы



История праздника

Фото: istockphoto/ Patrick Tanner



Традиции дня

Фото: istockphoto/ Patrick Tanner



Что нельзя делать 1 сентября

Фото: istockphoto/ minadezhda



Приметы