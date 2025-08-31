В России тысячи студентов смогут получить новую стипендию президента с 1 сентября
Студенты в РФ станут получать стипендию президента в 30 тысяч рублей с 1 сентября
С 1 сентября 2025 года студенты особой категории будут получать новую стипендию президента России в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования России.
Стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, которые обучаются очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны.
Конкурсный отбор на получение выплаты планируется провести в сентябре-октябре, а первые выплаты победителям конкурса ожидаются в ноябре-декабре 2025 года с учетом периода с 1 сентября.
Кроме того, в 2025/2026 учебном году будет введена новая стипендия правительства размером в 20 тысяч рублей, которую получат 5,7 тысячи студентов российских вузов.
