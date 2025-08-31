В России тысячи студентов смогут получить новую стипендию президента с 1 сентября

31 августа 2025, 05:35

Студенты в РФ станут получать стипендию президента в 30 тысяч рублей с 1 сентября

Фото: iStock/jacoblund

С 1 сентября 2025 года студенты особой категории будут получать новую стипендию президента России в размере 30 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования России.





Стипендия президента Российской Федерации будет назначена 3 400 студентам, курсантам и слушателям, которые обучаются очно по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны.



Конкурсный отбор на получение выплаты планируется провести в сентябре-октябре, а первые выплаты победителям конкурса ожидаются в ноябре-декабре 2025 года с учетом периода с 1 сентября.



