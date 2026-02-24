В России начнут лишать прав по медицинским показаниям с 1 марта: кого коснётся и какие заболевания войдут в перечень
С 1 марта 2027 года в России начнут автоматически аннулировать водительские удостоверения при выявлении заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем. Решение уже принято на законодательном уровне, а систему обмена данными между медучреждениями и МВД настраивают в режиме реального времени. Что изменится для водителей и какие риски видят эксперты – в материале «Радио 1».
Что известно о новых правилах лишения водительских прав с 1 марта 2027 года
С 1 марта 2027 года россиян начнут автоматически лишать водительских прав при выявлении опасных заболеваний. О готовящемся нововведении сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Законопроект был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом России Владимиром Путиным летом 2025 года.
Документ предусматривает расширение полномочий Госавтоинспекции по аннулированию ранее выданных водительских удостоверений. Речь идет о поправках в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», принятых в июле 2025 года. Еще в 2024 году был утвержден закон об обмене информацией между полицейскими и медиками о лицах с психическими расстройствами, склонных к совершению общественно опасных действий.
До весны 2027 года будет выстраиваться и отлаживаться система мониторинга в режиме реального времени. В настоящее время осуществляется объединение медицинских баз с базами МВД.
«Сведения о заболевании, а также направление на медосвидетельствование будут отражаться в специальном реестре, к которому будут иметь доступ сотрудники ГАИ», –пояснил Autonews.ru автоюрист Михаил Никитин.
Механизм предполагает направление водителя на внеочередное медицинское освидетельствование. Пройти комиссию нужно будет не позднее трех месяцев с момента получения направления. Основанием станут заболевания, выявленные при посещении обычных больниц и поликлиник, если они несовместимы с управлением транспортом.
Как уточнялось, при получении сигнала из медорганизации в МВД права будут аннулироваться автоматически. При этом сам диагноз, ставший причиной отзыва удостоверения, для ведомства уточняться не будет.
«Условно говоря, автоматически, когда к сотрудникам Госавтоинспекции из медицинских учреждений поступит информация о наличии таких диагнозов у того или иного водителя, они через базу прекратят действие водительского удостоверения, и водителю нельзя будет управлять транспортным средством», – описал процесс автоюрист Лев Воропаев в беседе с RT.
Сейчас подобные вопросы решаются через судебное разбирательство по инициативе прокуратуры, однако с 2027 года процедуру планируют упростить. По мнению эксперта, ускорение процесса должно положительно сказаться на безопасности дорожного движения.
Перечень болезней, с которыми запрещено водить машину
В перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, устанавливаемый правительством, входят:
- шизофрения;
- эпилепсия;
- аномалия цветового зрения;
- слепота;
- шизотипические расстройства личности;
- общие расстройства психологического развития.
Именно эти диагнозы могут стать основанием для автоматического аннулирования прав при поступлении информации в систему.
Сегодня медицинское освидетельствование на пригодность к управлению автомобилем вправе выдавать как государственные, так и частные клиники. Однако в части проверки психического здоровья соответствующие полномочия есть только у государственных учреждений. Интеграция с базами МВД в первую очередь коснется психиатрии и наркологии.
Не исключено, что нормативная база может быть ужесточена и частным организациям запретят выдавать такие справки. В этом случае, как предполагается, обойти систему станет значительно сложнее.
Мнение экспертов
Заместитель председателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова отметила, что в перечне действительно есть заболевания, которые «в целом блокируют возможность водителям попадать за руль». Однако у эксперта вызывает опасения сама реализация механизма.
«У некоторых заболевания не с рождения, они открылись в процессе жизни. Человек и так получает большой стресс, плюс ему не пытаются с этим помочь, а еще больше стигматизируют и ограничивают его права. Здесь очень большая проблема», — подчеркнула Рудакова.
По ее словам, инициатива содержит в основном карательную составляющую, тогда как вопрос помощи гражданам остается открытым.
«Большой вопрос, будут ли какие-то общественные организации, комиссии, которые будут отслеживать отдельные факты нарушений и возвращать права. Пока вопросов очень много, а ответов мало. Указывается, что медорганизация будет обязана сообщать в соответствующие органы, но все больше будет фактов коррупции и обращения в частные клиники и организации, подкупа специалистов для получения «левых» справок и документов», – отметила Рудакова в беседе с Autonews.ru.
Схожую позицию высказал президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
«С одной стороны, порядок наводить надо, а с другой – начинать нужно с проблемы продажи справок. Все эти ухищрения разбиваются об одну-единственную вещь: когда справки покупаются и продаются, без разницы, что написано во всех этих базах».
Он также обратил внимание на медицинскую сторону вопроса:
«Все, что связано с медициной, с заболеваниями, – это глубоко архаичная история. Например, та же эпилепсия. При приеме препаратов она купируется на 100% и никак не влияет на управление транспортным средством. Все нужно гораздо более четко выстроить, внедрить понятные критерии, внедрить возможность медицинской помощи людям, если они пьют таблетки. Если все купируется и это подтверждается врачами, то таких людей не надо лишать водительского удостоверения».
Кого и как будут лишать водительских прав после 1 марта 2027 года
Под действие новых норм попадут водители, у которых при обращении в медицинские учреждения выявят заболевания из установленного перечня противопоказаний. Информация будет передаваться напрямую в систему Госавтоинспекции.
После поступления сигнала сотрудники ведомства смогут аннулировать удостоверение без судебного разбирательства. Фактически прекращение действия прав произойдет через базу данных — водителю будет запрещено управлять транспортным средством.
Таким образом, процедура станет быстрее и формально проще: вместо суда – автоматическое решение на основании данных медорганизации.
Можно ли восстановить водительское удостоверение после выздоровления
Один из самых острых вопросов – порядок возврата прав после лечения или стойкой ремиссии. Эксперты обращают внимание, что пока механизм детально не разъяснен.
Неясно, сколько времени и усилий потребуется водителю для восстановления удостоверения, если заболевание удалось купировать или состояние улучшилось. Также остается открытым вопрос возможного участия комиссий или общественных структур, которые могли бы отслеживать отдельные случаи и принимать решения о возвращении прав.