С 1 марта 2027 года в России начнут автоматически аннулировать водительские удостоверения при выявлении заболеваний, несовместимых с управлением автомобилем. Решение уже принято на законодательном уровне, а систему обмена данными между медучреждениями и МВД настраивают в режиме реального времени. Что изменится для водителей и какие риски видят эксперты – в материале «Радио 1».





Содержание Что известно о новых правилах лишения водительских прав с 1 марта 2027 года Перечень болезней, с которыми запрещено водить машину Мнение экспертов Кого и как будут лишать водительских прав после 1 марта 2027 года Можно ли восстановить водительское удостоверение после выздоровления

Что известно о новых правилах лишения водительских прав с 1 марта 2027 года

«Сведения о заболевании, а также направление на медосвидетельствование будут отражаться в специальном реестре, к которому будут иметь доступ сотрудники ГАИ», –пояснил Autonews.ru автоюрист Михаил Никитин.

«Условно говоря, автоматически, когда к сотрудникам Госавтоинспекции из медицинских учреждений поступит информация о наличии таких диагнозов у того или иного водителя, они через базу прекратят действие водительского удостоверения, и водителю нельзя будет управлять транспортным средством», – описал процесс автоюрист Лев Воропаев в беседе с RT.

Перечень болезней, с которыми запрещено водить машину

шизофрения;

эпилепсия;

аномалия цветового зрения;

слепота;

шизотипические расстройства личности;

общие расстройства психологического развития.

Мнение экспертов

«У некоторых заболевания не с рождения, они открылись в процессе жизни. Человек и так получает большой стресс, плюс ему не пытаются с этим помочь, а еще больше стигматизируют и ограничивают его права. Здесь очень большая проблема», — подчеркнула Рудакова.

«Большой вопрос, будут ли какие-то общественные организации, комиссии, которые будут отслеживать отдельные факты нарушений и возвращать права. Пока вопросов очень много, а ответов мало. Указывается, что медорганизация будет обязана сообщать в соответствующие органы, но все больше будет фактов коррупции и обращения в частные клиники и организации, подкупа специалистов для получения «левых» справок и документов», – отметила Рудакова в беседе с Autonews.ru.

«С одной стороны, порядок наводить надо, а с другой – начинать нужно с проблемы продажи справок. Все эти ухищрения разбиваются об одну-единственную вещь: когда справки покупаются и продаются, без разницы, что написано во всех этих базах».

«Все, что связано с медициной, с заболеваниями, – это глубоко архаичная история. Например, та же эпилепсия. При приеме препаратов она купируется на 100% и никак не влияет на управление транспортным средством. Все нужно гораздо более четко выстроить, внедрить понятные критерии, внедрить возможность медицинской помощи людям, если они пьют таблетки. Если все купируется и это подтверждается врачами, то таких людей не надо лишать водительского удостоверения».

Кого и как будут лишать водительских прав после 1 марта 2027 года

Можно ли восстановить водительское удостоверение после выздоровления