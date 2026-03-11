В России разработали 40 образовательных программ по изучению национальных языков
В российских школах разработали 40 федеральных рабочих программ по изучению языков и литературы народов страны. Подготовленные материалы войдут в основные общеобразовательные программы и будут использоваться при преподавании таких предметов, как государственный язык республики, родной язык, литературное чтение на родном языке и родная литература.
Заместитель директора Федерального института родных языков народов Российской Федерации Саргеланна Брызгалова в эфире «Радио 1» пояснила, что федеральные рабочие программы являются частью общей образовательной системы и выполняют несколько ключевых задач.
«Федеральные рабочие программы по родным языкам и литературам народов России, так же как и другие федеральные рабочие программы по другим учебным предметам, являются частью федеральных основных общеобразовательных программ – ФООП сокращённо. Они выполняют три главных функции. Во-первых, они определяют цели и задачи изучения родных языков и литератур», – пояснила Брызгалова.
Также, уточнила специалист, такие программы задают единый базовый уровень содержания образования по всей стране, а также определяют планируемые результаты обучения. При этом они служат методической основой для учителей, которые разрабатывают собственные рабочие программы с учётом особенностей региона, уровня владения языком у школьников и даже диалектных различий.
Всего новые программы подготовлены по 23 языкам. Среди них как государственные языки республик, так и родные языки народов России. В частности, программы разработаны для таких языков, как огульский, болгарский, тельменский, саамский, тафалларский, чукотский, эвенский и эннецкий.
Брызгалова отметила, что при подготовке программ учитывались современные образовательные подходы, поскольку сегодня многие дети владеют родными языками недостаточно хорошо.
«К сожалению, многие дети слабо владеют или не владеют родными языками, и поэтому ключевые задачи связаны с коммуникативными и деятельностными подходами. Наши федеральные рабочие программы направлены на расширение активного словарного запаса, на взаимосвязанное развитие всех видов речевой деятельности на родном языке — говорение, аудирование, чтение и письмо», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
По словам эксперта, создание единой методической базы связано и с формированием единого образовательного пространства в стране. При этом важной задачей остаётся сохранение многоязычия и поддержка развития языков народов России.