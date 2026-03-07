В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для студентов всех вузов

07 марта 2026, 05:12

Минобрнауки: Три предмета станут обязательными для российских студентов всех вузов

Фото: iStock/kasto80

В России началось формирование новой модели высшего образования. В ее рамках в стране введут обязательный блок социально-гуманитарных дисциплин для студентов всех направлений, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.