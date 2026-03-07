В Минобрнауки назвали предметы, которые станут обязательными для студентов всех вузов
В России началось формирование новой модели высшего образования. В ее рамках в стране введут обязательный блок социально-гуманитарных дисциплин для студентов всех направлений, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
По его словам, в так называемое ядро обновленного стандарта войдут три предмета — «История России», «Философия» и «Основы российской государственности». При этом планируется выйти на единые требования к содержанию «Философии».
Могилевский подчеркнул, что курсы не должны пересекаться и дублировать друг друга, но, поскольку базируются на общем научном фундаменте, между ними возможны смысловые отсылки.
