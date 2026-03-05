HR-специалист ответил, дает ли красный диплом преимущества при трудоустройстве
Красный диплом или ученая степень не дают соискателю ощутимых преимуществ при трудоустройстве.
Об этом интервью «Татар‑информу» заявил HR‑эксперт и член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян. Он отметил, что работодатели лишь в исключительных случаях делают выбор в пользу выпускников с красным дипломом. Возможные послабления могут встречаться разве что на государственной или муниципальной службе, однако, по его оценке, они скорее носят моральный характер и редко отражаются на условиях работы или зарплате.
Также эксперт прокомментировал мнение, что диплом нужен прежде всего для карьерного роста и руководящих должностей. Он уточнил, что значение имеет сам факт завершенного высшего образования — специалитета или магистратуры.
При этом одного бакалавриата, по его словам, может быть недостаточно для назначения на руководящую позицию на госслужбе.
