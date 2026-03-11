В школах Подмосковья тестируют нейросеть для проверки тетрадей

11 марта 2026, 14:42

оригинал Фото: istockphoto / KamiPhotos

В Дмитрове, Щёлкове, Мытищах, а также в Богородском и Пушкинском округах стартовал пилотный проект «Цифровой помощник учителя» на базе искусственного интеллекта. Сервис предназначен для автоматизированной проверки письменных работ школьников. С сентября 2026 года его планируют внедрить во всех школах Подмосковья, сообщает Министерство образования Московской области.







Нейросеть сокращает время проверки в шесть раз, освобождая педагогов от рутинных задач. Учителю достаточно сфотографировать страницы тетради прямо в классе и загрузить снимки в систему — носить стопки работ домой больше не нужно.



Искусственный интеллект анализирует данные, находит ошибки, предлагает предварительную оценку и формирует персонализированный комментарий для каждого ученика. Учитель видит распознанный текст и может скорректировать отметку перед тем, как внести её в электронный журнал.



Для обратной связи с учениками в системе предусмотрены правила, пояснения и рекомендации по улучшению результатов.