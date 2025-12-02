В России восстановят не менее тысячи объектов культурного наследия к 2030 году
Министерство культуры России в сотрудничестве с ДОМ.РФ и властями регионов объявило о старте крупной федеральной инициативы, направленной на восстановление и сохранение объектов культурного наследия.
По планам, к 2030 году в нормативное состояние приведут не менее тысячи исторических сооружений по всей стране. Полный перечень объектов, вошедших в программу, размещён на портале наследие.дом.рф.
Для привлечения частных инвестиций Минкультуры и ДОМ.РФ подготовили пакет мер поддержки предпринимателей, которые готовы вкладывать собственные средства в реставрацию памятников архитектуры и адаптировать их под современные нужды. Одновременно ведётся формирование перечня из более чем 700 объектов культурного наследия, принадлежащих регионам и муниципалитетам, которые планируется передать инвесторам. Завершить передачу необходимо до конца 2026 года.
В министерстве подчёркнули, что успешная реализация программы возможна только при объединённых усилиях всех уровней власти и активном участии бизнеса и общества.
