Достижения.рф

В красногорском посёлке Мечниково начался ремонт детского сада

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт здания дошкольного отделения Петрово-Дальневской средней школы стартовал в посёлке Мечниково округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Подрядчик уже вышел на объект и приступил к демонтажным работам.

«В рамках капремонта в двухэтажном здании общей площадью 1.7 тыс. квадратных метров обновят фасад, кровлю, водосток, заменят инженерные сети, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также проведут внутреннюю отделку во всех групповых помещениях и пищеблоке и благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.
Отремонтированный детский сад планируется открыть в 2026 году.

Работы проводятся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0