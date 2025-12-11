В красногорском посёлке Мечниково начался ремонт детского сада
Капитальный ремонт здания дошкольного отделения Петрово-Дальневской средней школы стартовал в посёлке Мечниково округа Красногорск. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Подрядчик уже вышел на объект и приступил к демонтажным работам.
«В рамках капремонта в двухэтажном здании общей площадью 1.7 тыс. квадратных метров обновят фасад, кровлю, водосток, заменят инженерные сети, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, а также проведут внутреннюю отделку во всех групповых помещениях и пищеблоке и благоустроят прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Отремонтированный детский сад планируется открыть в 2026 году.
Работы проводятся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».