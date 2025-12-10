В Щёлкове рассказали о ходе капремонта школы №5

10 декабря 2025, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №5 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенное на Заводской улице в Щёлкове, капитально ремонтируют. В настоящее время подрядчик приступил к общестроительным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Постройку обновляют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».





«Сейчас на объекте продолжаются демонтажные работы и начались общестроительные», — уточняется в сообщении.