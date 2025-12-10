В Щёлкове рассказали о ходе капремонта школы №5
Здание школы №5 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенное на Заводской улице в Щёлкове, капитально ремонтируют. В настоящее время подрядчик приступил к общестроительным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Постройку обновляют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».
«Сейчас на объекте продолжаются демонтажные работы и начались общестроительные», — уточняется в сообщении.В рамках капремонта в здании обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети, проведут внутреннюю отделку, установят новую сантехнику, оборудование и мебель, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.
Школа откроется для учеников в сентябре 2026 года.