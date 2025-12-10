Достижения.рф

В Щёлкове рассказали о ходе капремонта школы №5

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы №5 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, расположенное на Заводской улице в Щёлкове, капитально ремонтируют. В настоящее время подрядчик приступил к общестроительным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Постройку обновляют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

«Сейчас на объекте продолжаются демонтажные работы и начались общестроительные», — уточняется в сообщении.
В рамках капремонта в здании обновят фасад, кровлю, заменят инженерные сети, проведут внутреннюю отделку, установят новую сантехнику, оборудование и мебель, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Кроме того, запланировано благоустройство прилегающей территории.

Школа откроется для учеников в сентябре 2026 года.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0