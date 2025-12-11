В Красногорске завершили строительство мощной котельной
Котельную мощностью десять мегаватт построили в Красногорске. Инспекторы Госстройнадзора Московской области проверили объект и выдали заключение о его соответствии проектной документации.
В ближайшее время котельную введут в эксплуатацию.
«Она будет обеспечивать теплом и горячей водой жилые дома и социальные объекты в старом районе улицы Вокзальная», — говорится в сообщении.Здание котельной состоит из семи готовых модулей, собранных на заводе. Одним из приоритетов проекта стала экологическая безопасность — здесь функционирует передовая система очистки выбросов, благодаря чему сводится к минимуму негативное влияние на окружающую среду.
Котельную построили по областной госпрограмме модернизации городской инфраструктуры.