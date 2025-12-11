В Красногорске завершили строительство мощной котельной

11 декабря 2025, 13:42

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Котельную мощностью десять мегаватт построили в Красногорске. Инспекторы Госстройнадзора Московской области проверили объект и выдали заключение о его соответствии проектной документации.





В ближайшее время котельную введут в эксплуатацию.





«Она будет обеспечивать теплом и горячей водой жилые дома и социальные объекты в старом районе улицы Вокзальная», — говорится в сообщении.