В России ввели семейную налоговую выплату: кто может её получить, как она рассчитывается и какие нюансы важно учесть?

13 января 2026, 18:35

Фото: iStock/Ivan-balvan

В 2026 году в России появилась новая форма поддержки семей с детьми – семейная налоговая выплата. Родители теперь смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ, сумму которого будут рассчитывать индивидуально в зависимости от зарплаты и самого НДФЛ, который работодатель заплатил за своего сотрудника.





Для получения выплаты семья должна соответствовать определенным условиям, которые в эфире «Радио 1» озвучил член совета московского отделения «Опоры России», председатель комитета по налогам, старший партнер юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков.





«Есть основные требования, по которым можно получить налоговый кешбэк. На него могут претендовать не только родители, но и опекуны, и попечители, имеющие двое и более детей в возрасте до 18 лет и до 23 лет в случае их обучения на очной форме. Кроме того, обязательным требованием является то, что за выплатой могут обратиться оба родителя, которые должны быть гражданами РФ, проживающими на территории России. То есть они должны быть налоговыми резидентами в соответствии с законодательством. Средний доход семьи по требованиям не может превышать 1,5 прожиточных минимума на душу населения по региону проживания. Также имущество семьи должно вписываться в определенные условия по площади недвижимости или земельного участка, по количеству автомобилей. Выдвинуто множество критериев, установленных постановлением Правительства. Поэтому мы видим, что механизм достаточно сложный», – подчеркнул специалист.

«Налоговые вычеты, которые предусмотрены Налоговым кодексом на детей, никак не влияют на расчет вычета налогового кешбэка. То есть здесь берется номинальный подоходный сбор, который должен быть уплачен работодателем, но фактически этого сделано не было. Государство, даже при учете вычетов за детей, вернет полностью 7% от 13%», – отметил Зюков.