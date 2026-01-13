Эксперт Моржаретто: авторынок в РФ по итогам 2025 года сократился почти на 16%
Российский авторынок по итогам 2025 года сократился почти на 16% на фоне роста цен и снижения доступности автокредитов. Об этом рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.
В беседе с «Татар-информ» он отметил, что ключевым фактором падения продаж стало удорожание автомобилей, прежде всего из-за повышения налоговой нагрузки и роста утилизационного сбора. Существенное влияние оказали и дорогие кредиты: условия автокредитования заметно ужесточились, и примерно половина потенциальных заемщиков получает отказ. В результате высокая стоимость машин в сочетании с ограниченным доступом к заемным средствам привела к ожидаемому снижению спроса, о котором эксперты предупреждали еще в начале года.
Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что в 2025 году в России было продано 1,33 млн новых легковых автомобилей, что на 15,6% меньше, чем годом ранее. Снижение продаж стало первым за последние три года. До этого рынок резко падал в 2022 году (на 59%), а затем два года подряд демонстрировал уверенный рост — на 69% в 2023 году и на 48% в 2024-м.
