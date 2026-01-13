В Госдуме объяснили, что ждёт пенсионеров, планирующих уволиться в 2026 году

13 января 2026, 16:16

Фото: Istock/Denis Vostrikov

Работающие пенсионеры, которые уволятся в 2026 году, получат повышенные пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.





В беседе с «RT» Панеш пояснил, что после увольнения Пенсионный фонд автоматически пересчитает выплату и включит в расчёт все пропущенные за годы работы индексации, которые действовали для неработающих.



Политик добавил, что восстановится право на социальную доплату, если пенсия ниже прожиточного минимума.

«Для тех, кто продолжает работать, 1 августа 2026 года пройдёт ежегодный беззаявительный перерасчёт пенсии за счёт пенсионных баллов, начисленных за работу в 2025-м. Закон устанавливает ограничение: за год можно учесть не более трёх таких баллов», — подчеркнул парламентарий.