Юрист предупредил о риске штрафа от ФНС из-за сомнительных переводов на карту

10 января 2026, 04:23

Юрист Мирзоев: ФНС может взыскать штраф из-за сомнительных переводов денег на карту

Фото: iStock/SARINYAPINNGAM

Федеральная налоговая служба (ФНС) внимательно следит за сомнительными переводами на банковские карты, так как они могут указывать на получение неучтённого дохода. Такое объяснение дал агентству «Прайм» генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев.





По его словам, если человек получил оплату на карту за предоставление услуги, продажу товара или аренду имущества, то это считается его доходом, с которого необходимо уплатить налог.



Особое внимание привлекают регулярные переводы от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, которые могут скрывать неоформленные трудовые отношения.





«Штрафы за неуплату или недоплату налога могут составить от 20% от недоплаченной суммы при отсутствии умысла до 40%, если налоговый орган докажет умышленное сокрытие. За непредоставление в срок декларации штраф до 30% от неуплаченного налога, минимум 1 тысяча рублей», — перечислил важные моменты юрист.