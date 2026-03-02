В России запустили федеральный регистр пациентов: что это такое, кого коснется и что изменится с 1 марта?
С 1 марта в России заработал федеральный регистр пациентов, объединяющий данные о гражданах с 12 группами заболеваний и состояний — от злокачественных новообразований и сахарного диабета до психиатрических расстройств и беременности. Новая система предполагает централизованный сбор и обработку медицинской информации, которую в обязательном порядке передают лечебные учреждения. По информации Минздрава, регистр необходим для точного учета заболеваемости, планирования бюджетных расходов и оценки эффективности лечения.
Подробнее об этом рассказал юрист медицинского права, руководитель коллегии юристов «Право на здоровье» Николай Чернышук в беседе с «Радио 1».
Что такое федеральный регистр пациентовПо словам Николая Чернышука, создание регистра стало продолжением внедрения Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).
Именно ЕГИСЗ ранее обеспечила перевод медицинской документации в электронный формат и централизованную передачу данных в Минздрав. Новый регистр систематизирует накопленные сведения и формирует специализированные разделы по ключевым направлениям.
Речь идет не о создании «единой папки» для всех диагнозов, а о формировании профильных подразделов внутри системы. В перечень включены социально значимые заболевания, оказывающие существенное влияние на демографическую ситуацию в стране.
В первую очередь это:
- онкологические заболевания;
- сердечно-сосудистые патологии;
- сахарный диабет;
- заболевания органов дыхания;
- психиатрические расстройства;
- состояния новорожденных и беременных.
Для чего создается федеральный регистр пациентовГлавная задача федерального регистра — формирование достоверной статистической базы. В частности, в сфере онкологии система позволит отслеживать, на какой стадии выявляется заболевание. Это критически важно: ранняя диагностика напрямую влияет на выживаемость пациентов и эффективность терапии.
Сравнительный анализ по регионам даст возможность определить территории с недостаточной выявляемостью и скорректировать организацию медицинской помощи.
Аналогичный подход будет применяться к сердечно-сосудистым заболеваниям — одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения. Государство уже инвестирует значительные ресурсы в развитие высокотехнологичной помощи: стентирование, шунтирование, лекарственное обеспечение. Регистр позволит оценивать результативность этих мер в реальном времени.
«Основная задача всё-таки здесь — сбор статистических данных для более эффективной реализации программы на увеличение продолжительности жизни и повышение качества лечения пациентов», — подчеркнул Чернышук.
Использование искусственного интеллекта в анализе медицинских данныхОбработка массивов информации такого объёма требует автоматизированных решений. В работе планируется использовать искусственный интеллект. Автоматизированный анализ позволит выявлять тенденции, прогнозировать риски и принимать управленческие решения на основе объективных показателей.
«Я думаю, что это очень, на мой взгляд, это перспективное направление работы, которое позволит улучшить качество медицинской помощи в России», — сказал Николай.
Как пациент попадает в регистрВключение в регистр происходит автоматически при обращении в медицинскую организацию и постановке диагноза или фиксации соответствующего состояния.
Фактически сведения уже сегодня вносятся в ЕГИСЗ и аккумулируются в системе. Пациенты могут получать доступ к своей медицинской документации через личный кабинет на портале госуслуг: выписки, заключения врачей, эпикризы становятся доступны без повторного визита в лечебное учреждение.
Передача данных между медицинскими организациямиОдним из практических преимуществ системы является упрощение межведомственного взаимодействия. Если пациент меняет поликлинику, врачу больше не требуется ожидать бумажную передачу медицинской карты.
Вся история обращений, обследований и лечения будет доступна специалисту в электронном виде. Это снижает риск потери информации и повышает точность диагностики.
В судебной практике нередко возникают споры, когда пациент утверждает, что сообщал врачу о хронических заболеваниях или лекарственной непереносимости, а медицинская документация этого не отражает. Централизованный электронный учет минимизирует подобные ситуации: данные фиксируются системно и сохраняются в цифровом виде.
Врачебная тайна и защита персональных данныхНаибольшее число вопросов связано с конфиденциальностью информации. Медицинские сведения относятся к категории охраняемых законом данных. Статья 13 Федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает обязанность соблюдения врачебной тайны, а незаконное разглашение информации может повлечь вплоть до уголовной ответственности.
При этом закон предусматривает исключения. Согласие пациента не требуется в случаях обмена информацией между медицинскими организациями, размещения сведений в государственных информационных системах, а также при контроле качества оказанной помощи.
По словам эксперта, данные регистра будут храниться на специализированных серверах с многоуровневой системой защиты. Используются сертифицированные средства шифрования, а инфраструктура проходит государственную проверку. Предполагается, что уровень защиты медицинской информации будет выше, чем в большинстве коммерческих цифровых сервисов.
«То есть в этом случае система безопасности будет намного более эффективной, чем, допустим, переписка в тех же социальных сетях, когда человек сам про себя там рассказывает какие-то вещи, которые могут стать достоянием общественности», — подчеркнул юрист.
Психиатрические диагнозы и общественная безопасностьОтдельную дискуссию вызывает включение в регистр психиатрических расстройств. В обществе сохраняется стигматизация таких диагнозов, что нередко удерживает людей от обращения за помощью.
Однако с точки зрения законодательства наличие определенных психических заболеваний влечет ограничения — например, при получении разрешения на оружие. Централизованный учет в этом случае рассматривается как механизм обеспечения общественной безопасности.
По мнению специалистов, ограничения направлены не только на защиту окружающих, но и на предотвращение рисков для самого пациента. При этом решение о лечении и обращении за медицинской помощью остается добровольным, за исключением предусмотренных законом случаев.