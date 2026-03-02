Больше никаких «зай» и «любимый»: в отношениях набирает популярность антиромантика
В Китае набирает популярность новый тренд в отношениях — отказ от привычных романтических обращений. Об этом сообщает South China Morning Post.
Всё больше влюблённых и даже супругов со стажем перестают использовать ласковые прозвища вроде «зай», «любимый» или «солнышко», заменяя их куда более нейтральными формулировками.
Теперь партнёры всё чаще называют друг друга «соседями по комнате», «товарищами по команде» или просто «знакомыми». На первый взгляд это может показаться признаком охлаждения чувств, однако сами участники тренда уверяют: речь идёт вовсе не о кризисе, а о новой философии отношений.
Сторонники антиромантики считают, что крепкий союз строится не на демонстративной нежности, а на равноправии, уважении и ощущении партнёрства. По их мнению, излишняя сентиментальность создаёт завышенные ожидания, тогда как спокойная и прагматичная модель общения помогает избежать конфликтов и сохранить стабильность в долгосрочной перспективе.
