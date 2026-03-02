Больше никаких «зай» и «любимый»: в отношениях набирает популярность антиромантика

02 марта 2026, 15:35

В Китае пары массово отказываются от ласковых прозвищ ради партнёрства

Фото: Istock / skynesher

В Китае набирает популярность новый тренд в отношениях — отказ от привычных романтических обращений. Об этом сообщает South China Morning Post.