Власти назвали проведение митинга против блокировки Telegram экстремизмом
Российские власти расценили намерение провести митинг против блокировки Telegram как «экстремистскую деятельность». Об этом представители московского отделения партии «Яблоко» сообщили Telegram-каналу «Осторожно, Москва».
Партия «Яблоко» получила отказ на заявку о проведении акции против замедления и блокировки мессенджера. После подачи уведомления прокурорское предостережение вынесли председателю столичного отделения Кириллу Гончарову.
В документе указали, что мероприятие «содержит признаки экстремистской деятельности». Ещё одной причиной для запрета акции стало возможное создание помех работе «на избирательных участках». Партия планировала провести митинг 1 марта в центре Москвы.
