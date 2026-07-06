06 июля 2026, 15:03

Фото: istockphoto/Thanumporn Thongkongkaew

В деловой сфере желательно искать взаимовыгодные решения и полагаться на партнёрство. Упрямство и принципиальные позиции могут вызвать затруднения и создать затяжную ситуацию. В любви может проявиться ревность. Лучше контролировать свои эмоции. Важно гордиться своим любимым человеком и создать атмосферу доверия. Для укрепления здоровья полезно отдыхать домашней обстановке. Хорошо создать уют и комфорт.