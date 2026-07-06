Ракам быть на виду, а Тельцам — в постели: Гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 12 июля
В деловой сфере желательно искать взаимовыгодные решения и полагаться на партнёрство. Упрямство и принципиальные позиции могут вызвать затруднения и создать затяжную ситуацию. В любви может проявиться ревность. Лучше контролировать свои эмоции. Важно гордиться своим любимым человеком и создать атмосферу доверия. Для укрепления здоровья полезно отдыхать домашней обстановке. Хорошо создать уют и комфорт.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
У Овна усилится обаяние и привлекательность. Ему надо полагаться на личные симпатии и делиться радостью.
Тельцу надо выспаться, отдохнуть и с новыми силами браться за дело. Ему необходимо в себя верить.
Близнецы станут популярнее и заслуженно окажутся в центре внимания. Их будут хвалить.
Рак станет дружелюбнее и оптимистичнее. Ему надо побольше общаться и быть на виду.
Льву поможет непредвзятость, объективность и реализм. Мечты и фантазии лучше на время отложить.
Деве поможет дипломатия и такт. Действовать надо неторопливо и целеустремлённо.
Весы будут энергичными. Прилив сил и энтузиазма помогут всё успеть и завершить начатые ранее дела.
Скорпиону надо проявить умение доверительно выслушать собеседника. Больше интереса ему лучше уделить близким и значимым людям.
Стрельцу поможет деловой подход и предприимчивость. Инициатива благоприятна.
Козерог будет более сентиментальным и романтичным. Благоприятно больше времени уделить личной жизни.
Водолею важно не лениться. Ему надо достичь реальных результатов и не откладывать ничего на потом.
У Рыб отличный период для интеллектуальной работы. Им хорошо быть любознательными, любопытными и проявлять интерес.
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