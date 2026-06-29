29 июня 2026, 18:08

Фото: iStock/sudarat bunloet

В деловой сфере лучше сосредоточиться на важных вопросах и не позволять себя отвлекать по мелочам. В любви важно быть ответственными. Благоприятно проявлять серьёзность и стремиться к стабильности. В сфере здоровья надо вести упорядоченный образ жизни и придерживаться дисциплины.