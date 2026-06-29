«Верить в свои силы»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 29 июня по 5 июля
В деловой сфере лучше сосредоточиться на важных вопросах и не позволять себя отвлекать по мелочам. В любви важно быть ответственными. Благоприятно проявлять серьёзность и стремиться к стабильности. В сфере здоровья надо вести упорядоченный образ жизни и придерживаться дисциплины.
Астролог Анна Лебеднко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
У Овна хороший период для работы с документами и для интеллектуальной деятельности.
У Тельца будет романтическое настроение. Ему благоприятно флиртовать и производить выгодное впечатление.
Близнецам необходимо осваивать новую информацию и знакомиться. Перед ними откроются новые перспективы.
Рак станет убедительнее и сможет отстоять свою точку зрения. Ему надо быть красноречивым.
Лев получит информацию, которая повлияет на его мировоззрение и изменит некоторые его представления.
Дева будет полна оптимизма. Она найдёт много поводов для радости и хорошего расположения.
Весы смогут благодаря упорству и труду добиться желаемого. Самое главное — им нужно верить в свои силы.
Скорпиону надо избегать перенапряжения и не конфликтовать. Все свои поступки надо продумывать и не спешить.
Стрельцу захочется новизны. Новые впечатления ему необходимы и пойдут на пользу.
Козерог получит опыт в осуществлении того, что ему казалось невозможным. Он станет сильнее и увереннее в себе.
Водолею нельзя полагаться на «авось» и на случай. Ему важно быть практичным и расчетливым.
Рыбы начнут реализовывать масштабный проект и внедрят свои идеи. Им окажут поддержку.
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