«Воспользоваться случаем»: Гороскоп для каждого знака зодиака с 4 по 10 мая
В деловой сфере пригодится умение отстаивать себя и свои интересы. Препятствия надо преодолевать дипломатично и благородно, а действовать без оглядки, не учитывая последствия, нежелательно. В любви хорошо развивать отношения и не допускать спад эмоций и однообразие. Благоприятно поддерживать взаимный интерес. В сфере здоровья лучше не изнурять и не выматывать себя тренировками, беречь сердце от перегрузок.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну важно быть поувереннее в себе. Ему полезно расширять кругозор и заниматься саморазвитием.
Телец будет активным, смелым и жизнерадостным. Он испытает подъём настроения, прилив сил.
Близнецы познакомятся с новыми людьми, расширят свой круг общения. Встречи будут полезными и нужными.
Раку надо прислушаться к интуиции и своим чувствам. Полезно разгадывать сны.
Льву будет сопутствовать удача. Ему необходимо воспользоваться случаем и получить выгоду.
Деве нельзя отвлекаться от намеченной цели. Ей обязательно надо держать перспективу перед глазами и следовать плану.
Весам важно быть осмотрительнее, не делать поспешных выводов и не спешить.
Скорпиону хорошо заняться наведением порядка и уюта дома. Создание гармоничной атмосферы необходимо для бодрости духа.
Стрельцу надо обращать внимание на всё необычное. Ему благоприятно быть любопытным и любознательным.
Козерогу нужно наслаждаться красотой, изучать произведения искусства. Чувство прекрасного, эстетического удовольствия вызовут позитивные переживания и вдохновение.
Водолею желательно проявлять инициативу и пользоваться поддержкой коллектива. Его популярность вырастет и будет позитивной.
У Рыб ожидается прибыль и улучшение благосостояния. Они могут рассчитывать на премии и дополнительные источники дохода.
