В Серпухове открыла двери выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»
Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» создавалась 3 года
Сегодня, 11 июня, в Серпуховском историко-художественном музее открылась межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая объединила в едином пространстве произведения нескольких поколений русских живописцев, чье творчество связано с морской тематикой. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Исполняющая обязанности директора Серпуховского историко-художественного музея Анна Костырина в беседе с «Радио 1» рассказала, что выставка является результатом долгой и плодотворной работы.
«Практически три года от зарождения идеи до её полной реализации. И, конечно, проживая эту выставку, мы с удивлением поняли, что совершили удивительное путешествие от берегов Средиземноморья до севера Ледовитого океана. Морем всегда вдохновлялись поэты, писатели, художники всех времен. И, конечно, каждый художник интерпретировал стихию в своей особой манере, будь то шторма, буйство красок или тихая гладь летнего утра», — поделилась она.По словам собеседницы, на выставке представлено более 70 полотен художников, некоторые из которых открыли свой мир с нетипичной для себя стороны.
«Мне бы очень хотелось, чтобы и наши посетители через выставку смогли окунуться в те небывалые краски моря и стихии», — прокомментировала исполняющая обязанности директора музея.
Известно, что экспозиция состоит из работ Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других. Это будет представлено в современном пространстве «Каретного сарая» в специально разработанной экспозиции, дизайн которой дает возможность взглянуть на живопись моря под разными углами. Дополненная мультимедиа, интерактивной зоной и ольфакторным сопровождением, она всесторонне раскрывает тему моря и морского промысла.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов назвал выставку «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» одним из флагманских событий туристического проекта «Лето в Подмосковье».
Также выставка раскрывает естественную и символическую связь жизни человека с морем: приморские города и гавани, романтика странствий, бурь и кораблекрушений, облик кораблей и судов, сцены рыбного промысла и торговли, морской отдых и праздники. Море становится главным лейтмотивом, связывающим пейзажи, жанровые произведения и натюрморты.