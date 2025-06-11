В Серпухове открыла двери выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

11 июня 2025, 17:55

Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» создавалась 3 года

оригинал Серпуховский историко-художественного музей (Фото: Радио 1)

Сегодня, 11 июня, в Серпуховском историко-художественном музее открылась межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая объединила в едином пространстве произведения нескольких поколений русских живописцев, чье творчество связано с морской тематикой. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.





Исполняющая обязанности директора Серпуховского историко-художественного музея Анна Костырина в беседе с «Радио 1» рассказала, что выставка является результатом долгой и плодотворной работы.





«Практически три года от зарождения идеи до её полной реализации. И, конечно, проживая эту выставку, мы с удивлением поняли, что совершили удивительное путешествие от берегов Средиземноморья до севера Ледовитого океана. Морем всегда вдохновлялись поэты, писатели, художники всех времен. И, конечно, каждый художник интерпретировал стихию в своей особой манере, будь то шторма, буйство красок или тихая гладь летнего утра», — поделилась она.

Серпуховский историко-художественного музей (Фото: Радио 1)



«Мне бы очень хотелось, чтобы и наши посетители через выставку смогли окунуться в те небывалые краски моря и стихии», — прокомментировала исполняющая обязанности директора музея.

Серпуховский историко-художественного музей (Фото: Радио 1)