Более 20 коллективов соберёт конкурс духовых оркестров «Кубок Московии»

10 июня 2025, 21:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

13 июня в Истре пройдёт областной фестиваль-конкурс духовых оркестров «Кубок Московии-2025». Как рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, этот проект приурочен к празднованию Дня Победы и Дня России.





Культурный проект продолжает традиции популяризации духовой музыки. Сегодня он объединяет музыкантов со всей страны и зарубежья.

«Фестиваль-конкурс духовых оркестров был основан в 1991 году заслуженным работником культуры России Романом Олексюком. За 35 лет он привлёк оркестры из Москвы, Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Белгородской и Калужской областей, Тувы и Белоруссии. Неотъемлемой частью мероприятия всегда были коллективы мажореток-барабанщиц, которые яркими выступлениями дополняют атмосферу праздника», – рассказали в ведомстве.