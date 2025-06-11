В двух подмосковных парках проведут Креативный Сабантуй
Семейный этнический фестиваль Креативный Сабантуй проведут 12 июля в двух подмосковных парках — Малевича и Раздолье. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Посетителей ждут концерты, конкурсы, розыгрыши призов, угощение чак-чаком, спортивные состязания, мастер-классы, выставки и творческие встречи.
«Россия — страна с уникальным культурным разнообразием, и Креативный Сабантуй стремится продемонстрировать, как традиции могут гармонично сочетаться с инновациями, делая их более доступными и интересными для каждого гостя», — отметил продюсер фестиваля Азат Галямшин.На фестивале также проведут зрелищные поединки мастера национальной борьбы корэш, организуют мега-квест с более чем 500 подарками для участников, откроют инновационный квартал, где можно будет прикоснуться к миру будущего, и разыграют иммерсивные театральные сцены.
Вход свободный.
Подробная информация о Креативном Сабантуе размещена на официальном сайте фестиваля.