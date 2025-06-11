В двух подмосковных парках проведут Креативный Сабантуй

оригинал Фото: пресс-служба Креативного Сабантуя

Семейный этнический фестиваль Креативный Сабантуй проведут 12 июля в двух подмосковных парках — Малевича и Раздолье. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.



Посетителей ждут концерты, конкурсы, розыгрыши призов, угощение чак-чаком, спортивные состязания, мастер-классы, выставки и творческие встречи.

«Россия — страна с уникальным культурным разнообразием, и Креативный Сабантуй стремится продемонстрировать, как традиции могут гармонично сочетаться с инновациями, делая их более доступными и интересными для каждого гостя», — отметил продюсер фестиваля Азат Галямшин.
На фестивале также проведут зрелищные поединки мастера национальной борьбы корэш, организуют мега-квест с более чем 500 подарками для участников, откроют инновационный квартал, где можно будет прикоснуться к миру будущего, и разыграют иммерсивные театральные сцены.

Вход свободный.

Подробная информация о Креативном Сабантуе размещена на официальном сайте фестиваля.
Лев Каштанов

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