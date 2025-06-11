В библиотеках Подмосковья проведут более тысячи мероприятий в честь Дня России
Свыше тысячи мероприятий, посвящённых Дню России, проведут в библиотеках Московской области для детей и подростков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.
«К празднику библиотеки Подмосковья проведут для юных читателей викторины, посвящённые главным символам страны, историко-патриотические и литературно-музыкальные программы, чтения вслух, выставки и мастер-классы. Мероприятия будут проходить с 11 до 14 июля включительно», — говорится в сообщении.В частности, в библиотеке села Соболиха округа Балашиха для ребят подготовили историко-патриотическую программу «Горжусь я Родиной моей – Россией!» и флешмоб, в библиотеке истринского посёлка Гидроузел — игровую творческую программу «Прекрасна ты, моя Россия!» и книжную выставку «Россия в объективе». А посетителей библиотеки семейного чтения в Дубне ждёт праздничная программа «Моя Россия!» с мастер-классами и тематическими конкурсами.