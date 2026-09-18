«В сторону продавца»: Эксперты оценили новые правила на рынке онлайн-торговли
Директор Кургузов: новые правила на рынке онлайн-торговли дадут селлерам свободу
С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике, который меняет правила игры на рынке онлайн-торговли. Какие у этого будут последствия?
Исполнительный директор «Оборот.Ру» Иван Кургузов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему продавцы получат больше свободы, но одновременно столкнутся с усиленным контролем.
«Главная заслуга документа — создание понятной терминологической базы для всех участников рынка», — сказал он.
По словам эксперта, ключевым изменением для селлеров становится ограничение власти маркетплейсов над торговыми условиями. Теперь площадки обязаны уведомлять продавцов об ухудшении условий за 45 дней, а скидки не могут опускаться ниже установленного порога цены.
«Закон сдвинул бегунок немножко в сторону селлера, несколько упростив ему жизнь, так как маркетплейс теперь обладает меньшими правами на самостоятельное изменение торговых условий», — отметил Кургузов.
Он добавил, что есть и обратная сторона медали: параллельно с новыми свободами маркетплейсы будут обязаны передавать всю налоговую информацию о продавцах в ФНС.
«Это может для селлера некоторым образом усложнить жизнь», — резюмировал собеседник.