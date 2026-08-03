Юрист рассказал, как вернуть деньги за задержку товара на маркетплейсе

03 августа 2026, 11:44

Юрист Хаминский: скриншот поможет вернуть деньги за задержку на маркетплейсе

Фото: iStock/mesh cube

Скриншоты страниц заказа с датами поставки, чек и оформление претензии одновременно к маркетплейсу и продавцу помогут покупателю получить компенсацию за задержку товара. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.