Юрист рассказал, как вернуть деньги за задержку товара на маркетплейсе
Скриншоты страниц заказа с датами поставки, чек и оформление претензии одновременно к маркетплейсу и продавцу помогут покупателю получить компенсацию за задержку товара. Об этом заявил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, которые приводит издание «Абзац», потребители на цифровых площадках находятся под защитой Закона «О защите прав потребителей», даже несмотря на пользовательские соглашения платформ.
При нарушении сроков доставки юрист рекомендовал делать скриншоты всех страниц с условиями поставки, датами и фактом оплаты. Если из-за задержки товар не пришел к празднику или важному событию, покупатель вправе потребовать компенсацию.
Специалист посоветовал направлять претензии одновременно маркетплейсу и продавцу, а через Роспотребнадзор или суд выяснять, по чьей вине произошла задержка. Помимо законной неустойки за просрочку, граждане могут требовать возмещения дополнительных расходов, возникших из-за срыва сроков, — например, если пришлось срочно покупать товар дороже в другой точке.
Конкретная сумма компенсации определяется индивидуально и зависит от стоимости товара, длительности задержки и обстоятельств каждого случая, заключил Хаминский.
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