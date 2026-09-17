В парках Подмосковья закончился сезон питьевых фонтанчиков

17 сентября 2026, 13:54

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Сезон питьевых фонтанчиков завершился в парках Московской области. Теперь их демонтируют, а снова установят только следующим летом. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.





Фонтанчики появились в мае в 40 парках, расположенных в 25 округах Подмосковья. Жители могли пользоваться ими бесплатно. Партнёром проекта выступила компания «Барьер» — один из крупнейших российских производителей фильтров для очистки воды.





«Фонтанчики «БАРЬЕР» оснащены системой фильтрации воды. Посетители в любой момент могли утолить жажду или наполнить водой многоразовую бутылку», — говорится в сообщении.