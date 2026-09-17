Юрист объяснил порядок компенсации за просрочку доставки с маркетплейса

17 сентября 2026, 09:07

Юрист Гаспарян рассказал о компенсации при задержке товара на маркетплейсах

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Ассистент кафедры гражданского права МГЮА Эдгар Гаспарян сообщил, что покупатель может потребовать неустойку за задержку предоплаченного заказа на маркетплейсе. Ее размер составляет 0,5% от внесенной суммы за каждый день нарушения срока доставки. Об этом сообщает ТАСС.