Юрист объяснил порядок компенсации за просрочку доставки с маркетплейса
Ассистент кафедры гражданского права МГЮА Эдгар Гаспарян сообщил, что покупатель может потребовать неустойку за задержку предоплаченного заказа на маркетплейсе. Ее размер составляет 0,5% от внесенной суммы за каждый день нарушения срока доставки. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперт сослался на статью 23.1 закона «О защите прав потребителей». Право на выплату возникает, если клиент заранее перечислил деньги за товар.
При расчете после получения заказа такая неустойка не предусмотрена. По словам Гаспаряна, для взыскания средств покупателю следует обратиться в суд и подтвердить понесенные убытки.
В России работают несколько крупных маркетплейсов, через которые можно покупать товары разных категорий — от одежды и электроники до продуктов и товаров для дома. К наиболее известным относятся Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет, AliExpress Россия и СберМегаМаркет — прежнее название платформы Мегамаркет.
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