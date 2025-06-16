Молодые пушкинские активисты собрали корм и медикаменты в приют для животных

16 июня 2025, 16:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Команда Молодёжного центра «Точка притяжения» городского округа Пушкинский провела благотворительную акцию в поддержку бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Разделившись на команды, ребята взяли на себя все этапы подготовки от планирования и рекламы в соцсетях до организации мастер-классов и сбора пожертвований.

«В день проведения акции площадка превратилась в настоящий островок добра. Гости могли поучаствовать в творческих мастер-классах, оставить тёплые пожелания животным, научиться делать игрушки для собак. Благодаря усилиям организаторов и щедрости участников удалось собрать корм и медикаменты. Всё это было передано в местный приют для животных. Ребята также помогли с уборкой территории», – рассказали в администрации.