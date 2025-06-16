Молодые пушкинские активисты собрали корм и медикаменты в приют для животных
Команда Молодёжного центра «Точка притяжения» городского округа Пушкинский провела благотворительную акцию в поддержку бездомных животных. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Разделившись на команды, ребята взяли на себя все этапы подготовки от планирования и рекламы в соцсетях до организации мастер-классов и сбора пожертвований.
«В день проведения акции площадка превратилась в настоящий островок добра. Гости могли поучаствовать в творческих мастер-классах, оставить тёплые пожелания животным, научиться делать игрушки для собак. Благодаря усилиям организаторов и щедрости участников удалось собрать корм и медикаменты. Всё это было передано в местный приют для животных. Ребята также помогли с уборкой территории», – рассказали в администрации.
Сейчас команда юных активистов работает над созданием видеорепортажа, который расскажет, как родилась идея акции и как она была реализована.