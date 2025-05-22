«Ушёл в массы»: стилист предрекла судьбу тренда на игрушки Labubu

Фото: Instagram* / labuby_shop
Россияне вдохновились трендом на игрушки Labubu: только через Wildberries пользователи купили товар в общей сложности на семь миллионов рублей. Модное веяние пришло к нам под влиянием западных соцсетей.
Как рассказала в беседе с «Радио 1»стилист Марина Герман, тренд на Labubu сейчас пойдёт на спад, поэтому приобретать эти игрушки не стоит.
Ранее психолог Мария Киселева заявила, что нынешнее поколение чаще страдают от хронического стресса, так как на них давят социальные сети, избыток выбора и завышенные ожидания от самих себя.
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«Тренд пошёл в массы, он действительно уже на всех маркетплейсах продаётся, подделки, естественно, <…> уже сейчас тренд пойдёт на спад. Заскакивать в тренд, когда он идёт на спад, не стоит, то есть в него нужно заходить как-то в самом начале и быть вверху вот этой инфлюенсерской цепочки, а не уже когда это идёт в массы», — пояснила модный эксперт.Она отметила, что быстрые тренды, как игрушки Labubu, задают в основном социальные сети, в частности TikTok, Pinterest. Но глобальные модные тренды — это результат серьёзной аналитики: сначала трендхантеры определяют новые модные тенденции, а затем дизайнеры известных модных домов воплощают их в жизнь.
Ранее психолог Мария Киселева заявила, что нынешнее поколение чаще страдают от хронического стресса, так как на них давят социальные сети, избыток выбора и завышенные ожидания от самих себя.
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Анастасия Чубина