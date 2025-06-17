Колледжи Петербурга начнут учить студентов в экспериментальном режиме

17 июня 2025, 17:01

Фото: iStock/Olga Serba

В Санкт-Петербурге средние специальные учебные заведения будут принимать девятиклассников, которые имеют только два сертификата ОГЭ. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





По данным издания, в Петербурге есть вакансии с постоянной нехваткой специалистов. Теперь школьникам будет достаточно сдать русский и математику на тройки, чтобы зачислиться на обучение таким профессиям, как сварщик, станочник, швея, повар, кондитер и другие.



По словам председателя Комитета по образованию Петербурга Наталии Путиловской, всем выпускникам гарантировано трудоустройство на городские предприятия.



В свою очередь педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина рассказала в беседе с RT, как подготовиться к пересдаче ЕГЭ.





«Первым и фундаментальным шагом в подготовке должен стать тщательный анализ предыдущего экзаменационного опыта. Недостаточно просто знать свой балл — необходимо досконально разобрать каждую допущенную ошибку. Возможно, проблема кроется в недостаточном знании конкретных тем или же ошибки связаны с непониманием формата заданий. А может быть, баллы были потеряны из-за банальной невнимательности или стресса», — объяснила эксперт.