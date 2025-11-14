Детям показали порнофильм на пароме
Оператор паромов DFDS принес извинения пассажирам после скандала на рейсе из Франции в Великобританию. Об этом сообщает The Guardian.
Во время задержки маршрута Дьеп — Ньюхейвен вместо ожидаемой трансляции гонки «Формулы-1» на экранах показали фильм для взрослых. Ситуация вызвала панику среди семей с детьми.
Представитель компании сообщил, что экипаж не знал о содержании программы. После жалоб канал сразу отключили. Один из свидетелей рассказал, что дети выбегали из салона в ужасе, а родители требовали от сотрудников немедленного вмешательства. Инцидент произошел в конце октября, но стал известен широкой аудитории только сейчас после завершения внутреннего расследования.
