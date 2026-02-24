Куда пойти работать пенсионеру в 2026 году: варианты, зарплаты и компании, готовые брать без навыков работы с новыми технологиями
Пенсионный возраст обычно не считается удачным временем для поиска работы. Многие работодатели даже не рассматривают таких кандидатов. Но это не значит, что опытные россияне не могут найти хорошую работу. Сколько готовы платить таким соискателям? На что обращают внимание при выборе? Как пенсионеру устроиться на работу и адаптироваться к новым технологиям на рабочем месте, читайте в материале «Радио 1».
Вакансии и работа для пенсионеровИздание NEWS.ru в беседе с пресс-службой hh.ru выяснило, что в январе 2026 года люди пенсионного и предпенсионного возраста получили множество приглашений на собеседования. Женщины от 51 до 60 лет чаще всего искали работу в продажах, розничной торговле, транспорте и финансах, а также на различных рабочих позициях. Для гражданок старше 61 года наиболее популярными оказались вакансии в продажах, домашнем обслуживании и туризме. Мужчины в возрасте 51–60 лет чаще всего получали предложения на рабочие специальности, а также в транспорт и строительство. А старше 61 года искали работу в качестве рабочих, водителей и курьеров.
В каких регионах чаще готовы видеть на работе пенсионеровОсобенно активно пенсионеров звали в столичных регионах. В Москве наибольшее количество приглашений пришло женщинам — 58,5 тысячи, а мужчинам — 51,9 тысячи. В Санкт-Петербурге цифры почти одинаковые: 18,4 тысячи для женщин и 18,5 тысячи для мужчин. Также активно искали работников из Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. Среди соискателей старше 61 года наблюдается та же картина. В Москве пенсионеры получили почти 11 тысяч предложений, а пенсионерки — около семи тысяч. В Северной столице цифры скромнее: 3800 для мужчин и 2600 для женщин. На третьем месте по количеству предложений оказались Московская область, Краснодарский край и Ростовская область, где компании также активно искали опытных сотрудников.
Доход пенсионераКак рассказал NEWS.ru директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, по итогам 2025 года средние зарплатные предложения по вакансиям, доступным в том числе для возрастных соискателей, выросли на 13% и достигли почти 53 тысяч рублей в месяц. Впрочем, конечная сумма зависит сразу от нескольких факторов. Среди них — опыт, конкретные обязанности, а также график и формат занятости. Ведь соискателям старшего возраста нередко предлагают неполный день, и это находит отражение в зарплатных вилках, которые работодатели указывают в объявлениях. Губанов пояснил, что сегодня организации на фоне дефицита кадров все чаще готовы расширять возрастные границы найма. Кандидатов оценивают прежде всего по компетенциям и опыту, а не по году рождения в паспорте.
Особенно заметно вырос спрос на некоторые конкретные профессии. Например, число вакансий для гардеробщиков увеличилось на 18% — эта профессия стала лидером по динамике. Продавцов и администраторов искали на 17% чаще, чем годом ранее.
Какие вакансии подходят пенсионерам
Пенсионерам подходит множество вакансий, которые учитывают их опыт и навыки. Вот некоторые из них:
- Продавцы и консультанты в розничной торговле. Эти позиции позволяют общаться с клиентами и делиться знаниями о товарах;
- Мастера и техники в строительстве. Опытные специалисты могут найти вакансии, где востребованы их знания и умения;
- Бухгалтеры и финансовые консультанты. Работы в финансовом секторе требуют внимания к деталям и работы с цифрами;
- Волонтеры. Работа на общественных началах приносит удовлетворение и возможность помочь другим;
- Сборщик заказов в интернет-магазине. Работа не требует больших усилий и позволяет оставаться активным;
- Оператор кол-центра. Голосовая работа подходит людям старшего возраста, так как не связана с физическими нагрузками;
- Преподавательские занятия. Опыт и знания пенсионеров востребованы среди молодежи;
- Выгул собак. Прогулки на свежем воздухе полезны для всех возрастов;
- Работа няней. Многие семьи ищут опытных воспитателей, которым доверяют детей.
Пенсионеры могут выбирать вакансии, которые соответствуют их интересам и возможностям. Главное — не бояться пробовать новое.
Как пройти собеседование и адаптироваться к новым технологиям пенсионерам
Советы по прохождению собеседования:
- Подготовьтесь заранее. Изучите информацию о компании и ее ценностях. Это поможет вам лучше понять, как вы можете вписаться в команду;
- Упомяните свой опыт. Расскажите о своих достижениях и навыках. Подчеркните, как ваш опыт может быть полезен работодателю;
- Будьте уверены в себе. Подготовьте ответы на распространенные вопросы. Уверенность создаст положительное впечатление;
- Задавайте вопросы. Не стесняйтесь спрашивать о компании и обязанностях. Это покажет ваш интерес к работе;
- Одевайтесь уместно. Выберите одежду, которая соответствует культуре компании. Внешний вид имеет значение.
Как адаптироваться к новым технологиям:
- Изучайте самостоятельно. Используйте онлайн-курсы и обучающие видео. Это поможет освоить новые программы и приложения;
- Практикуйтесь. Чаще используйте новые технологии в повседневной жизни. Чем больше практики, тем легче будет на работе;
- Не бойтесь задавать вопросы. Если что-то непонятно, обращайтесь за помощью к коллегам. Большинство людей готовы помочь;
- Общайтесь с молодыми коллегами. Они могут поделиться опытом и дать советы по использованию технологий;
- Будьте терпеливы. Адаптация занимает время. Не торопитесь и не расстраивайтесь, если что-то не получается сразу.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно пройти собеседование и легко адаптироваться к новым условиям работы.