Пенсионный возраст обычно не считается удачным временем для поиска работы. Многие работодатели даже не рассматривают таких кандидатов. Но это не значит, что опытные россияне не могут найти хорошую работу. Сколько готовы платить таким соискателям? На что обращают внимание при выборе? Как пенсионеру устроиться на работу и адаптироваться к новым технологиям на рабочем месте, читайте в материале «Радио 1».





Вакансии и работа для пенсионеров

В каких регионах чаще готовы видеть на работе пенсионеров

Доход пенсионера

Какие вакансии подходят пенсионерам

Продавцы и консультанты в розничной торговле. Эти позиции позволяют общаться с клиентами и делиться знаниями о товарах;

Мастера и техники в строительстве. Опытные специалисты могут найти вакансии, где востребованы их знания и умения;

Бухгалтеры и финансовые консультанты. Работы в финансовом секторе требуют внимания к деталям и работы с цифрами;

Волонтеры. Работа на общественных началах приносит удовлетворение и возможность помочь другим;

Сборщик заказов в интернет-магазине. Работа не требует больших усилий и позволяет оставаться активным;

Оператор кол-центра. Голосовая работа подходит людям старшего возраста, так как не связана с физическими нагрузками;

Преподавательские занятия. Опыт и знания пенсионеров востребованы среди молодежи;

Выгул собак. Прогулки на свежем воздухе полезны для всех возрастов;

Работа няней. Многие семьи ищут опытных воспитателей, которым доверяют детей.

Как пройти собеседование и адаптироваться к новым технологиям пенсионерам

Советы по прохождению собеседования:

Подготовьтесь заранее. Изучите информацию о компании и ее ценностях. Это поможет вам лучше понять, как вы можете вписаться в команду;

Упомяните свой опыт. Расскажите о своих достижениях и навыках. Подчеркните, как ваш опыт может быть полезен работодателю;

Будьте уверены в себе. Подготовьте ответы на распространенные вопросы. Уверенность создаст положительное впечатление;

Задавайте вопросы. Не стесняйтесь спрашивать о компании и обязанностях. Это покажет ваш интерес к работе;

Одевайтесь уместно. Выберите одежду, которая соответствует культуре компании. Внешний вид имеет значение.

Как адаптироваться к новым технологиям: