В России сохраняется тренд на снижение потребления алкоголя
В России сохраняется общий тренд на снижение потребления алкоголя, однако в ряде регионов уровень продаж спиртного остается высоким. Об этом свидетельствуют данные аналитической службы FinExpertiza по итогам 2025 года, которые приводит РБК.
По объему продаж крепкого алкоголя на душу взрослого населения лидирует Республика Карелия — 21,2 литра в год, что вдвое превышает среднероссийский показатель. В пятерку также вошли Сахалинская область (19 л), Республика Коми (18,2 л), Чукотский автономный округ (17,9 л) и Магаданская область (17,2 л).
В сегменте вина первое место заняла Московская область — 12,1 литра на человека. Далее следуют Карелия (12 л), Санкт-Петербург и Ленинградская область (по 11,8 л).
По потреблению пива лидирует Мурманская область — 98,6 литра на взрослого жителя в год. В тройке также Свердловская (95,3 л) и Кировская области (94,4 л). В числе регионов с высокими показателями — Коми, Карелия, Архангельская, Нижегородская, Челябинская, Томская области и ЯНАО.
