Терапевт рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым симптомам

24 февраля 2026, 13:34

Терапевт Чернышова: Для гриппа характерно быстрое ухудшение состояния

Фото: iStock/simpson33

Грипп можно отличить от ОРВИ по первым симптомам в самом начале развития болезни. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





По ее словам, для гриппа характерно быстрое ухудшение состояния, когда температура стремительно поднимается всего за пару часов. Если в начале болезни отмечается невысокая температура, заложенность носа, боль в горле и кашель, то такие симптомы характерны для ОРВИ.





«К симптомам гриппа также относятся выраженная слабость, ломота в мышцах, иногда даже боль в глазных яблоках. У этой болезни бывают разные формы проявления в зависимости от того вируса и его количества, с которым контактировал человек», — пояснила Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой».