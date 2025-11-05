Варенье от простуды: Диетолог развеял главный миф об иммунитете
Диетолог Бобровский: чай с малиновым вареньем не является лекарством от простуды
С детства мы привыкли, что при первых признаках простуды нужно пить чай с малиновым вареньем. Но так ли оно полезно на самом деле? Не опасен ли для здоровья избыток сахара и термообработка?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что при варке ягоды теряют часть своих полезных свойств. Однако польза все же остается.
«Варенье делают из ягод или фруктов. И большое содержание витаминов, минералов и антиоксидантов даже после термообработки все-таки остается в продукте. Например, пектины — так называемые волокна, которые являются санитарами нашего кишечника, потому что они помогают пищеварению», — пояснил он.
Эксперт призвал не преувеличивать целебные свойства известного малинового варенья.
«Приписывать ему противопростудные свойства, с точки зрения нутрициологии, не стоит, потому что количество полезных веществ после термообработки и консервации в сахаре резко снижается. Они остаются, но их очень мало», — подчеркнул он.
По его словам, главный секрет — в жидкости, потому что во время простуды большой вред может нанести обезвоживание.
«Возможно, чай с малиновым вареньем — это попытка пить воду в большом количестве. Но здесь опять же опасность в сахаре, который поднимает глюкозу в крови, перегружает поджелудочную железу и однозначно выводит человека из суточной нормы употребления быстрых углеводов», — резюмировал эксперт.
Таким образом, чашка чая с ложечкой варенья во время болезни — это скорее приятный и эффективный способ восполнить жидкость, а не мощное лекарство.