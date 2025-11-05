Варенье от простуды: Диетолог развеял главный миф об иммунитете

05 ноября 2025, 16:33

Диетолог Бобровский: чай с малиновым вареньем не является лекарством от простуды

Фото: iStock/mikhafff1984

С детства мы привыкли, что при первых признаках простуды нужно пить чай с малиновым вареньем. Но так ли оно полезно на самом деле? Не опасен ли для здоровья избыток сахара и термообработка?





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что при варке ягоды теряют часть своих полезных свойств. Однако польза все же остается.





«Варенье делают из ягод или фруктов. И большое содержание витаминов, минералов и антиоксидантов даже после термообработки все-таки остается в продукте. Например, пектины — так называемые волокна, которые являются санитарами нашего кишечника, потому что они помогают пищеварению», — пояснил он.

«Приписывать ему противопростудные свойства, с точки зрения нутрициологии, не стоит, потому что количество полезных веществ после термообработки и консервации в сахаре резко снижается. Они остаются, но их очень мало», — подчеркнул он.

«Возможно, чай с малиновым вареньем — это попытка пить воду в большом количестве. Но здесь опять же опасность в сахаре, который поднимает глюкозу в крови, перегружает поджелудочную железу и однозначно выводит человека из суточной нормы употребления быстрых углеводов», — резюмировал эксперт.