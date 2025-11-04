Нарколог Исаев указал на опасность «согревания» алкоголем на холоде

04 ноября 2025, 16:29

Нарколог Исаев: употребление алкогольных напитков на холоде опасно для здоровья

Фото: iStock/Aleksey Matrenin

С наступлением холодов россияне традиционно обращаются к «согревающим» напиткам – глинтвейну, грогу и пуншу. Однако употребление алкоголя на морозе может быть чрезвычайно опасным для здоровья, предупредил в беседе с RT врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии.





По словам специалиста, алкоголь действительно создает ложное ощущение тепла, расширяя периферические сосуды и усиливая приток крови к поверхности тела.





«Алкоголь действительно вызывает кратковременное ощущение тепла. (...) При этом внутренние органы, наоборот, начинают терять тепло – и внутренняя температура тела падает. На морозе это особенно опасно: человек может не заметить, что переохлаждается, поскольку притупляется чувствительность и замедляются защитные реакции», – отметил Исаев.