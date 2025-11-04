Нарколог Исаев указал на опасность «согревания» алкоголем на холоде
Нарколог Исаев: употребление алкогольных напитков на холоде опасно для здоровья
С наступлением холодов россияне традиционно обращаются к «согревающим» напиткам – глинтвейну, грогу и пуншу. Однако употребление алкоголя на морозе может быть чрезвычайно опасным для здоровья, предупредил в беседе с RT врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии.
По словам специалиста, алкоголь действительно создает ложное ощущение тепла, расширяя периферические сосуды и усиливая приток крови к поверхности тела.
«Алкоголь действительно вызывает кратковременное ощущение тепла. (...) При этом внутренние органы, наоборот, начинают терять тепло – и внутренняя температура тела падает. На морозе это особенно опасно: человек может не заметить, что переохлаждается, поскольку притупляется чувствительность и замедляются защитные реакции», – отметил Исаев.
Именно поэтому, подчеркнул эксперт, многие случаи обморожений и смертей от переохлаждения связаны с употреблением спиртного.
Кроме того, алкоголь в холодное время года усиливает нагрузку на сердце и сосуды.
«В ответ на охлаждение организм старается сохранить тепло за счёт сужения сосудов, а алкоголь вызывает их расширение – это создаёт резкие перепады давления и может провоцировать аритмии, спазмы сосудов мозга и сердца. Для людей с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом это может спровоцировать гипертонический криз, приступ стенокардии или даже инфаркт и инсульт», – объяснил врач.
Исаев напомнил, что самый безопасный способ согреться зимой – это теплая одежда, горячее питье без алкоголя и активное движение на свежем воздухе.