Диетолог назвала способы справиться с чувством голода во время диеты

03 ноября 2025, 11:32

Фото: Istock/seb_ra

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, как держать аппетит под контролем во время похудения.





В беседе с Life.ru Лебедева посоветовала начинать основной приём пищи с продуктов, богатых белком.

«Для того чтобы не переедать, следует начинать приём пищи с мяса, рыбы или бобовых. В них содержится белок, который переваривается долго и не позволит человеку перебрать по калорийным добавкам», — пояснила Анастасия.