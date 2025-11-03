Диетолог назвала способы справиться с чувством голода во время диеты
Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала, как держать аппетит под контролем во время похудения.
В беседе с Life.ru Лебедева посоветовала начинать основной приём пищи с продуктов, богатых белком.
«Для того чтобы не переедать, следует начинать приём пищи с мяса, рыбы или бобовых. В них содержится белок, который переваривается долго и не позволит человеку перебрать по калорийным добавкам», — пояснила Анастасия.Эксперт рекомендует добавлять к каждому приёму еды порцию овощей или низкокалорийный суп. Эти блюда заполняют желудок и помогают избежать переедания. Для поддержания энергии в течение дня важны полезные перекусы.
В этой роли могут выступить орехи, яблоки, гранат, кукуруза или бобы. Помимо этого, режим питания предотвращает переедание и скачки энергии, контролируя уровень глюкозы.