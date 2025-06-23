Варфоломеев день 24 июня: как не испортить самые крепкие отношения и сохранить деньги, народные приметы

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24 июня в народной традиции отмечается как Варфоломеев день или Варнава Земляничник. В этот день православные верующие чтут память апостолов Варфоломея и Варнавы, а также других святых. Кроме того, в церковном календаре вспоминают чудотворную икону Божией Матери, именуемую «Милующей». Подробности – в материале «Радио 1».



История торжества

Апостолы Варфоломей и Варнава занимают особое место в христианской традиции. Варфоломей был одним из двенадцати ближайших учеников Христа, а Варнава входил в число семидесяти апостолов, избранных позже. Народные названия праздника связаны с началом сбора земляники, отчего день получил имя Варнава Земляничник. В старину верили, что в этот период активизируется нечистая сила, и растения могут стать вредными, поэтому сбор ягод откладывали на следующие дни.

Традиции Варфоломеева дня


В Варфоломеев день принято проводить время в кругу семьи, укрепляя родственные узы за общим столом. Этот день считается благоприятным для примирения и прощения обид – если вы кого-то обидели, стоит попросить прощения. В старину верили, что с 24 июня начинаются «русальные дни», когда нечистая сила особенно активна. Чтобы защититься от злых духов, люди жгли костры, пели песни и водили хороводы, подобно празднику Ивана Купалы.

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Что нельзя делать 24 июня?

  • Рвать траву и собирать урожай – считалось, что растения в этот день могут быть опасными.
  • Ссориться и ругаться – обида может затянуться надолго.
  • Звенеть монетами – к финансовым потерям.
  • Ревновать и конфликтовать в семье – это может привести к разладу.
  • Начинать новые дела – возможны неудачи и препятствия.

Приметы погоды 24 июня

  • Тёплые ночи в конце июня – к богатому урожаю плодовых деревьев.
  • Туман над водой – к обилию грибов в лесу.
  • Духота и сильный запах жимолостью утром – к ухудшению погоды к вечеру.
  • Утки громко плещутся – скоро пойдёт дождь.
  • Бледное солнце на рассвете – к скорым осадкам.
  • Голуби прячутся в солнечный день – к приближающемуся ненастью.
  • Солнце выглянуло во время ливня – следующий день будет жарким и сухим.
Анастасия Хохлова

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