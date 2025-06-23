23 июня 2025, 11:48

Фото: iStock /GettyTim82

24 июня в народной традиции отмечается как Варфоломеев день или Варнава Земляничник. В этот день православные верующие чтут память апостолов Варфоломея и Варнавы, а также других святых. Кроме того, в церковном календаре вспоминают чудотворную икону Божией Матери, именуемую «Милующей». Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание История торжества Традиции Варфоломеева дня Что нельзя делать 24 июня? Приметы погоды 24 июня

История торжества

Традиции Варфоломеева дня

Фото: iStock /Kharchenko_irina7



Что нельзя делать 24 июня?

Рвать траву и собирать урожай – считалось, что растения в этот день могут быть опасными.

Ссориться и ругаться – обида может затянуться надолго.

Звенеть монетами – к финансовым потерям.

Ревновать и конфликтовать в семье – это может привести к разладу.

Начинать новые дела – возможны неудачи и препятствия.

Приметы погоды 24 июня