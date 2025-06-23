Варфоломеев день 24 июня: как не испортить самые крепкие отношения и сохранить деньги, народные приметы
24 июня в народной традиции отмечается как Варфоломеев день или Варнава Земляничник. В этот день православные верующие чтут память апостолов Варфоломея и Варнавы, а также других святых. Кроме того, в церковном календаре вспоминают чудотворную икону Божией Матери, именуемую «Милующей». Подробности – в материале «Радио 1».
История торжестваАпостолы Варфоломей и Варнава занимают особое место в христианской традиции. Варфоломей был одним из двенадцати ближайших учеников Христа, а Варнава входил в число семидесяти апостолов, избранных позже. Народные названия праздника связаны с началом сбора земляники, отчего день получил имя Варнава Земляничник. В старину верили, что в этот период активизируется нечистая сила, и растения могут стать вредными, поэтому сбор ягод откладывали на следующие дни.
Традиции Варфоломеева дня
В Варфоломеев день принято проводить время в кругу семьи, укрепляя родственные узы за общим столом. Этот день считается благоприятным для примирения и прощения обид – если вы кого-то обидели, стоит попросить прощения. В старину верили, что с 24 июня начинаются «русальные дни», когда нечистая сила особенно активна. Чтобы защититься от злых духов, люди жгли костры, пели песни и водили хороводы, подобно празднику Ивана Купалы.
Что нельзя делать 24 июня?
- Рвать траву и собирать урожай – считалось, что растения в этот день могут быть опасными.
- Ссориться и ругаться – обида может затянуться надолго.
- Звенеть монетами – к финансовым потерям.
- Ревновать и конфликтовать в семье – это может привести к разладу.
- Начинать новые дела – возможны неудачи и препятствия.
Приметы погоды 24 июня
- Тёплые ночи в конце июня – к богатому урожаю плодовых деревьев.
- Туман над водой – к обилию грибов в лесу.
- Духота и сильный запах жимолостью утром – к ухудшению погоды к вечеру.
- Утки громко плещутся – скоро пойдёт дождь.
- Бледное солнце на рассвете – к скорым осадкам.
- Голуби прячутся в солнечный день – к приближающемуся ненастью.
- Солнце выглянуло во время ливня – следующий день будет жарким и сухим.