Третья по силе в 2025 году вспышка произошла на Солнце
В ночь с четверга на пятницу активная солнечная область № 4114 произвела мощную вспышку, зарегистрированную на уровне X1.9, что делает её третьей по силе в этом году. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пишет РИА Новости.
Согласно информации, вспышка произошла в 02:50 по московскому времени и уступает лишь двум более мощным событиям, зафиксированным 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0). Несмотря на высокую активность области, выбросы плазмы не оказали воздействия на Землю, так как направились вверх, вдали от нашей планеты.
Учёные предполагают, что существуют физические факторы, блокирующие движение плазмы в направлении Земли. Эти особенности конфигурации активного центра Солнца могут объяснять отклонение облаков газа в сторону северного полюса солнечной системы.
На данный момент нет данных о приходе тяжелых заряженных частиц, которые могли бы воздействовать на космические аппараты. Ожидается, что впоследствии могут быть разработаны математические модели для анализа возможных слабых воздействий на Землю, однако они не будут сопоставимы с силой самой вспышки.
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