Третья по силе в 2025 году вспышка произошла на Солнце

20 июня 2025, 08:35

Фото: iStock/murat4art

В ночь с четверга на пятницу активная солнечная область № 4114 произвела мощную вспышку, зарегистрированную на уровне X1.9, что делает её третьей по силе в этом году. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пишет РИА Новости.