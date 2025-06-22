22 июня 2025, 17:40

Фото: iStock/ Bruskov

23 июня в народном календаре отмечается Тимофеев день, или Тимофеевы Знамения. Считалось, что в эту дату природа посылает людям особые знаки, предсказывающие будущие события. Православная церковь в этот день чтит память священномученика Тимофея Прусского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции Тимофеева дня Запреты дня Приметы



История праздника

Фото: iStock/ YasmineV



Традиции Тимофеева дня

Фото: iStock/ MHVstudio



Запреты дня

Фото: iStock/ Mike_Pellinni



Приметы