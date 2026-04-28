Вас обманывали десятилетиями? Пирамида питания перевернулась: что теперь можно есть и кому это выгодно
Всё, что вы знали о здоровом питании, может оказаться лишь частью большой игры с участием учёных, корпораций и трендов. Десятилетиями учили одному, а теперь — всё наоборот, и новая пирамида питания переворачивает представления о еде, здоровье и похудении.
Пирамида питания сломалась?
Ещё недавно всё казалось понятным: чтобы сохранить здоровье, нужно есть больше злаков, овощей и фруктов, а жиры и красное мясо держать под контролем. Эта система казалась почти незыблемой — на ней строились диеты, рекомендации и подходы к похудению.
И вдруг — резкий разворот. Новая пирамида питания ломает привычную логику: злаки оказываются на одном уровне с мясом и сливочным маслом, а крахмалы и клетчатка уходят вниз.
Подробнее о кардинальном сдвиге в привычной системе питания в подкасте «Меня бесит» Студии Р1 рассказала врач-диетолог, автор научных статей в области диетологии, эксперт общественного движения «Стройная Россия» Наталья Силина.
«По сути, это больше похоже на кето-питание или низкоуглеводную диету», — охарактеризовала новую пирамиду специалист.
И здесь возникает неприятный вопрос: если вчера это считалось спорной диетой, почему сегодня это почти новая норма?
Новая пирамида питания: наука или маркетинг?
Диетология действительно является наукой, хоть пока и молодой. Однако наше отношение к еде формирует именно маркетинг. И рекомендации по питанию постоянно двигаются по кругу: то запрещаются углеводы, то жиры, то снова углеводы и т.д.
Однако за пределами этого круга всё выглядит куда жёстче: индустрия питания десятилетиями влияла на то, что мы считаем нормой. Одни продукты объявлялись полезными, другие — вредными, и наоборот.
Показательной является история с завтраком. Маркетолог Эдвард Бернейс буквально продал идею сытного утра как стандарт:
«Он так прекрасно продавал бекон и насыщенные жиры многие годы», — рассказывает диетолог.
Позже в игру вступили производители сахара — и картина снова изменилась.
«Теперь мы снова демонизируем углеводы», — отметила с иронией Силина.
И в этот момент возникает ощущение, что речь идёт уже не только про здоровье, а про борьбу влияний.
Почему врачи в шоке от перевёрнутой пирамиды питания?
На первый взгляд изменение пирамиды питания — это обычное обновление рекомендаций. Но если смотреть глубже, контраст становится слишком резким.
Десятки лет исследований, миллионы наблюдений, включая данные о здоровье и питании женщин, — всё это легло в основу привычных подходов. Эти системы реально применялись, работали и давали результат. И вдруг практически обнуление.
«Здесь взяли и всё перечеркнули. Конечно, для практикующего врача это очень странно», — признаёт эксперт.
И именно здесь возникает главный конфликт: это шаг вперёд или возврат к очередной моде? Для части специалистов новая пирамида питания — почти шок.
Мода или новая правда?
Реакция аудитории разделилась почти мгновенно. Сторонники низкоуглеводной диеты увидели подтверждение своей правоты. Те, кто привык ориентироваться на овощи, фрукты и сбалансированную еду сильно растерялись.
«Ничего, по сути, для специалистов по питанию, людей, которые глубоко в этой теме, не изменилось. Просто очередная мода», — звучит более спокойная позиция собеседницы «Радио 1».
Однако напряжение остаётся: индустрия питания снова меняет правила, и каждый раз это подаётся как новая истина.
Как не потеряться в этом хаосе еды?
На фоне таких перемен легко начать метаться от одной диеты к другой в поисках быстрого похудения и «идеального» здоровья.
Но именно здесь важна холодная голова. Не стоит гнаться за каждой новой моделью: сегодня одна пирамида питания, завтра — другая. В индустрии питания это происходит регулярно. Важно смотреть на долгосрочные данные, а не на громкие заявления.
И есть один неожиданный элемент стабильности — завтрак. Несмотря на маркетинг, идея оказалась жизнеспособной:
«Если плотный завтрак, то наверняка вы не будете переедать в течение дня».
При этом крайности по-прежнему не работают: исключение целых групп продуктов редко приносит пользу. Организму нужны и белки, и жиры, и углеводы — вне зависимости от того, какая диета сейчас в тренде.
Вред трендов в питании: падение доверия и постоянные сомнения
Новая пирамида питания — это не просто схема про еду. Это отражение того, как работает индустрия питания: через тренды, влияние, маркетинг и громкие повороты.
Сегодня вам говорят одно — завтра другое. Вчера это было вредно, сегодня — уже норма.
И вот что в этом самое тревожное: меняются не только рекомендации, меняется доверие. Потому что каждый такой разворот заставляет сомневаться — где в этой системе действительно здоровье, а где просто очередная модная конструкция.