Россиян предупредили о пагубном влиянии ночных смен на здоровье

Врач Болибок: Ночные рабочие смены влияют на иммунитет
Ночные смены оказывают негативное влияние на здоровье. Об этом предупредил иммунолог, врач-аллерголог Владимир Болибок.
Он уточнил, что работа в ночное время суток срывает работу механизма регуляции иммунитета, а также сдвигает выработку мелатонина и кортизола. Кроме того, в организме снижается активность NK-клеток — натуральных киллеров.
«Это самые важные клетки первой линии защиты от вирусов и ранних стадий рака. У людей, работающих по ночам более двух-трёх лет, активность NK-клеток снижается на 20—40% по сравнению с дневными работниками», — пояснил Болибок в разговоре с RT.
По его словам, работающие в ночные смены намного чаще болеют гриппом и ОРВИ с осложнениями. Не исключены и более серьёзные болезни. Чтобы снизить риски в случае ночного графика, врач посоветовал полноценно спать в дневное время в тёмной комнате, принимать мелатонин и регулярно проходить медицинское обследование.