Россиян предупредили о пагубном влиянии ночных смен на здоровье

21 апреля 2026, 17:20

Врач Болибок: Ночные рабочие смены влияют на иммунитет

Ночные смены оказывают негативное влияние на здоровье. Об этом предупредил иммунолог, врач-аллерголог Владимир Болибок.





Он уточнил, что работа в ночное время суток срывает работу механизма регуляции иммунитета, а также сдвигает выработку мелатонина и кортизола. Кроме того, в организме снижается активность NK-клеток — натуральных киллеров.





«Это самые важные клетки первой линии защиты от вирусов и ранних стадий рака. У людей, работающих по ночам более двух-трёх лет, активность NK-клеток снижается на 20—40% по сравнению с дневными работниками», — пояснил Болибок в разговоре с RT.